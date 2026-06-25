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Отключения по 5 часов? Глава "Укрэнерго" сделал прогноз по свету в Украине летом

09:30 25.06.2026 Чт
2 мин
Как массированные обстрелы и летняя жара могут повлиять на энергосистему?
aimg Татьяна Степанова aimg Дмитрий Сидоров
Отключения по 5 часов? Глава "Укрэнерго" сделал прогноз по свету в Украине летом Фото: отключение света в Украине летом может быть по 5 часов (Getty Images)
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Этим летом значительно лучше ситуация в энергосистеме Украины, чем в прошлом. Однако при определенных условиях могут быть отключения света до 5 часов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"При отсутствии вражеских ударов, мы имеем высокие шансы работать без ограничений. Но враг совершенно понимает, как спроектирована наша энергосистема. У него нет данных относительно распределенной генерации, хотя пытается получить эту информацию, и в прифронтовых регионах, мы уже имели попадание БПЛА по новым небольшим энергоустановкам", - сказал Зайченко.

По его словам, большую генерацию враг знает, даже на этой неделе (15-20 июня – ред.) уже были попадания по ней.

Если будут массированы атаки по генерации, нужно будет балансировать энергосистему. Это возможно за счет ограничений и отключений.

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В то же время глава "Укрэнерго" отметил, что этим летом ситуация в энергосистеме значительно лучше, чем летом 2025 года. Ведь сейчас больше распределенной генерации, новые электростанции строятся с вторым уровнем защиты, повышена защищенность подстанций как «Укрэнерго», так и операторов систем распределения (облэнерго - ред.), поэтому отключения, конечно, возможны, но они будут не такими серьезными, как зимой.

Зайченко отметил, что этим летом у врага меньше шансов оставить украинцев без света на длительный период, но в случае массированных обстрелов и жары более +30 градусов отключения все же возможны.

"Потенциально, после массированных обстрелов, возможны даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды . Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей".

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, зимой этого года в Украине были длительные отключения света из-за массовых обстрелов России. Пока ситуация стабилизировалась.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины может существенно сократить время на запуск новых генерирующих мощностей из возобновляемых источников и снизит риски отключений, если усовершенствует процесс подключения подстанций и другой инфраструктуры к сети.

В апреле первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины анонсировал новый конкурс на строительство 1,3 ГВт генерирующей мощности.

Он отметил, что речь идет о маневровых мощностях, накопителях, и новой генерации в точках, где энергосистема имеет технический дефицит.

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