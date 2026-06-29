Держите гаджеты заряженными: в Yasno обратились к украинцам из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары в Украине резко возросло потребление электроэнергии - энергосистема уже работает в напряженном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

Жара бьет по энергосистеме

Каждые дополнительные три градуса тепла в Киеве добавляют около 100 МВт нагрузки на систему - такие цифры привел Коваленко.

"Европа, а вместе с ней и Украина, вошли в период аномальной жары. Для энергетики это означает одно - резкий рост потребления. В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на систему", - написал он.

Почему нагрузка так велика

Основная причина - массовое использование кондиционеров. Это касается и домов, и офисов, магазинов, торговых центров и предприятий.

Но есть еще одна проблема: оборудование, более четырех лет работающее в условиях войны и пережившее многочисленные атаки, сейчас проходит ремонты.

"Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на грани своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме", - отметил гендиректор Yasno.

Коваленко надеется, что компании удастся пройти этот период без существенных ограничений. В то же время, он посоветовал быть готовыми к возможным перебоям.

"Павербанк, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними", - добавил он.