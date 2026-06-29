ua en ru
Пн, 29 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Держите гаджеты заряженными: в Yasno обратились к украинцам из-за аномальной жары

09:01 29.06.2026 Пн
2 мин
Чего ждать из-за аномальной жары?
aimg Елена Чупровская
Держите гаджеты заряженными: в Yasno обратились к украинцам из-за аномальной жары Фото: почему ближайшие дни будут напряженными для энергетики (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Из-за аномальной жары в Украине резко возросло потребление электроэнергии - энергосистема уже работает в напряженном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

Жара бьет по энергосистеме

Каждые дополнительные три градуса тепла в Киеве добавляют около 100 МВт нагрузки на систему - такие цифры привел Коваленко.

"Европа, а вместе с ней и Украина, вошли в период аномальной жары. Для энергетики это означает одно - резкий рост потребления. В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на систему", - написал он.

Почему нагрузка так велика

Основная причина - массовое использование кондиционеров. Это касается и домов, и офисов, магазинов, торговых центров и предприятий.

Но есть еще одна проблема: оборудование, более четырех лет работающее в условиях войны и пережившее многочисленные атаки, сейчас проходит ремонты.

"Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на грани своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме", - отметил гендиректор Yasno.

Коваленко надеется, что компании удастся пройти этот период без существенных ограничений. В то же время, он посоветовал быть готовыми к возможным перебоям.

"Павербанк, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними", - добавил он.

Тем временем из-за ночной атаки дронов часть Крыма осталась без света. РБК-Украина сообщало о последствиях удара для местной инфраструктуры.

Напомним, из-за жары в Европе стремительно подорожала электроэнергия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Графики отключения света YASNO Электроэнергия
Новости
Из-за ночной атаки дронов часть Крыма осталась без света
Из-за ночной атаки дронов часть Крыма осталась без света
Аналитика
Между планами и реальностью: как Украина готовится к сложной зиме
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Между планами и реальностью: как Украина готовится к сложной зиме