Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 необходимо Украине

Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16, чтобы противостоять России в небе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно не менее 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе", - сказал Зеленский, имея в виду американские истребители F-16.

Некоторые из истребителей, как надеется президент, вскоре будут использованы Воздушными силами ВСУ в бою.

Он также обратился к странам, которые не могут предоставить Украине F-16 в ближайшее время.

"Вы не можете обеспечить это прямо сейчас? Ладно, возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух, сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - добавил Зеленский.