В Украине начали аварийно выключать свет: какие области в списке

Сумская область

На территории Сумской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений электроэнергии. Сейчас ограничения применяются для семи очередей потребителей.

Напомним, графики аварийных отключений вводятся в случаях крайней необходимости, когда за короткое время нужно резко уменьшить нагрузку на энергосистему. Это - вынужденная мера, и спрогнозировать продолжительность отключения невозможно, ведь речь идет об аварийной ситуации. ГАВ не являются почасовыми отключениями, где существуют четкие временные рамки.

Причиной любых ограничений остается российская военная агрессия и повреждения энергообъектов вследствие атак РФ.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключения-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

Также с 11:50 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/