В Україні почали аварійно вимикати світло: які області у списку

Сумська область

На території Сумської області за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі обмеження застосовуються для семи черг споживачів.

Нагадаємо, графіки аварійних відключень вводяться у випадках нагальної потреби, коли за короткий час потрібно різко зменшити навантаження на енергосистему. Це - вимушений захід, і спрогнозувати тривалість відключення неможливо, адже йдеться про аварійну ситуацію. ГАВ не є погодинними відключеннями, де існують чіткі часові рамки.

Причиною будь-яких обмежень лишається російська військова агресія та пошкодження енергооб’єктів унаслідок атак РФ.

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Полтавська область

Також з 11:50 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/