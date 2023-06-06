В Украине построят новые водопроводы из-за подрыва ГЭС. Начнут прямо сейчас

"Следующее важное решение - это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов", - сказал Шмыгаль.

Это будут водопроводы:

Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище;

Марганец - Никополь;

Хортица - Томаковка.

По словам премьера, строительство новых водопроводов необходимо, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

"Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению", - отметил Шмыгаль.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.