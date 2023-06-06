В Україні побудують нові водопроводи через підрив ГЕС. Почнуть просто зараз

"Наступне важливе рішення - це забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз ухвалюємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів", - сказав Шмигаль.

Це будуть водогони:

Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище;

Марганець - Нікополь;

Хортиця - Томаківка.

За словами прем'єра, будівництво нових водогонів необхідно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.

"Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення", - зазначив Шмигаль.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.