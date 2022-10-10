В Украине опасаются уменьшения военной помощи после выборов в Конгресс США, - WP

Украинцы выражают надежду и некоторые опасения, что парламентские выборы в США в следующем месяце не подорвут потрясающий поток американского оружия и помощи в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Пока американские официальные лица внимательно изучают карты, отслеживающие развитие контрнаступления Украины против России, их украинские коллеги следят за другими событиями в Соединенных Штатах: предстоящими промежуточными выборами в Конгресс.

Неопределенность по поводу будущей американской поддержки усиливается, поскольку опросы общественного мнения предполагают, что республиканцы могут вернуть контроль над Палатой представителей. Некоторые республиканские законодатели и кандидаты выразили недовольство гигантскими суммами помощи, сославшись на конкурирующие опасения по безопасности Китая, внутренние приоритеты и необходимость усиления контроля. Опасения, хоть и предварительные, что американская поддержка может пошатнуться, создают ощущение дополнительного давления в Украине.

"Промежуточные результаты в США являются одним из факторов, которые вызывают у нас беспокойство относительно зимы. Россия может получить преимущество с новым Конгрессом и с шантажирующими их энергетической политикой европейцами. Вот почему нынешнее наступление так важно", - сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Поскольку американские потребители борются с инфляцией и замедлением экономики, опрос показывает, что меньше республиканцев верят, что США отвечают за защиту Украины. Августовский опрос, проведенный Morning Consult, показал, что озабоченность США в связи с войной снижается скорее среди республиканцев, чем среди демократов. Для украинцев этот момент перекликается с ядовитым политическим спором об отказе администрации Трампа в военной помощи Украине.

Чиновники-республиканцы предупредили, что недавнее голосование по расходам не обязательно свидетельствует о значительном сокращении поддержки, отметив, что помощь Украине была лишь одной из статей, финансируемых законопроектом. Они также заявили, что поддержка республиканцев может поддерживать военные успехи Украины или российские зверства и ядерные угрозы.