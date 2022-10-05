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HIMARS позволяют ВСУ атаковать большинство целей, в том числе в Крыму, - Пентагон

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Вашингтон, Среда 05 октября 2022 00:35
HIMARS позволяют ВСУ атаковать большинство целей, в том числе в Крыму, - Пентагон Фото: в Пентагоне заявили, что РСЗО США позволяют ВСУ атаковать цели в Крыму (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в том числе в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер.

Она напомнила, что Крым является украинской территорией.

"Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", - заявила она.

В Пентагоне также заявили, что Соединенные Штаты считают более целесообразной передачу Украине советских, а не западных танков.

Напомним, президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором объявил о выделении военной помощи в размере 625 миллионов долларов.

28 сентября Белый дом анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.

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