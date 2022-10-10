В Україні побоюються зменшення військової допомоги після виборів в Конгрес США, - WP

Українці висловлюють надію і деякі побоювання, що парламентські вибори в СЩА наступного місяця не підірвуть приголомшливий потік американської зброї та допомоги у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Поки американські офіційні особи уважно вивчають карти, які відстежують розвиток контрнаступу України проти Росії, їхні українські колеги стежать за іншими подіями у Сполучених Штатах: майбутніми проміжніми вибори до Конгресу.

Невизначеність щодо майбутньої американської підтримки посилюється, оскільки опитування громадської думки передбачають, що республіканці можуть повернути контроль над Палатою представників. Деякі республіканські законодавці та кандидати висловили невдоволення гігантськими сумами допомоги, пославшись на конкуруючі побоювання щодо безпеки Китаю, внутрішні пріоритети та необхідність посилення контролю. Побоювання, хоч і попередні, що американська підтримка може похитнутися, створюють відчуття додаткового тиску в Україні.

"Проміжні результати в США є одним із факторів, які викликають у нас занепокоєння щодо зими. Росія може отримати перевагу з новим Конгресом та з європейцями, які шантажують їхньою енергетичною політикою. Ось чому нинішній наступ такий важливий", - сказав високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Оскільки американські споживачі борються з інфляцією та уповільненням економіки, опитування показують, що менше республіканців вірять, що США відповідають за захист України. Серпневе опитування, проведене Morning Consult, показало, що стурбованість США у зв'язку з війною знижується швидше серед республіканців, ніж серед демократів. Для українців цей момент перегукується з отруйною політичною суперечкою щодо відмови адміністрації Трампа у військовій допомозі Україні.

Чиновники-республіканці попередили, що недавнє голосування щодо видатків не обов'язково свідчить про значне скорочення підтримки, зазначивши, що допомога Україні була лише однією із статей, що фінансуються законопроектом. Вони також заявили, що підтримку республіканців можуть підтримувати військові успіхи України або російські звірства та ядерні загрози.