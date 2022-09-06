Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму. Від будь-яких інших коментарів стосовно цієї тези він відмовився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як інформує видання, на запитання одного з журналістів на прес-конференції в Білому домі, чи Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден коротко відповів: "Ні".

При цьому від додаткових коментарів стосовно цього американський лідер утримався.

Нагадаємо, раніше українська влада активізувала заклик до світової спільноти визнати Росію терористом.

Додамо, що в Сенаті США схвалили визнання Росії спонсором тероризму. Даний статус потягне за собою додаткові жорсткі санкції, але американську процедуру ще до кінця не пройдено.

Тим часом нещодавно Держдеп США неофіційно поінформував Конгрес, що у нього є побоювання з приводу негативних наслідків можливого включення Росії в список спонсорів тероризму.

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