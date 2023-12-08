В Украине планируют открыть доступ к декларациям работников ТЦК и членов ВВК

"Декларации представителей ТЦК, а также сотрудников ВВК будут открыты. Это исключение, и это было то, что также говорилось при принятии законопроекта. Учитывая все скандалы с мониторингом образа жизни, все, что было обнаружено представителей ТЦК, их декларации однозначно должны быть открыты. Это была позиция, в том числе и главы антикоррупционного комитета, и многих других", - сказала Бутко.

В то же время, по ее словам, декларации военнослужащих, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины, и их семей остаются закрытыми, учитывая ситуацию с безопасностью.

"Мы не говорим о том, что должны быть открыты абсолютно все декларации. Все понимают, в какое время мы живем, и очевидно, что из-за состава безопасности часть деклараций должна быть закрыта, потому что это декларации людей военных, это декларации сотрудников разведки, это декларации людей, в которых члены семьи мобилизовались, пошли воевать. Конечно, такие декларации должны быть закрыты", - добавила глава Общественного совета.

Также Бутко рассказала, что после принятия закона о возобновлении декларирования и открытии публичного доступа состоялось обсуждение механизма закрытия деклараций, которые не предназначены для публикации.

"По сути, вот эти 90 дней, а именно, сколько прошло с принятия закона, пошли на обсуждение самого механизма, как же закрыть, как же изъять эти декларации, которые опасны для публикации для этих людей. И по сути так был придуман механизм именно изъятия декларации", - отметила она.

Е-декларирование

Напомним, что электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Теперь норму решили вернуть. Сперва Рада принял соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

После этого ВР одобрила закон о е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.

Добавим, Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре откроет публичный доступ в Реестр деклараций.