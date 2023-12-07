Когда будет открыт публичный доступ к Реестру деклараций: ответ НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре откроет публичный доступ в Реестр деклараций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

"Приоритетом НАПК является обеспечение защиты информации о декларантах, осуществляющих защиту нашего государства, и членах их семей. В настоящее время НАПК работает над изъятием деклараций из публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданных такими лицами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, не позднее 10 декабря НАПК завершит эту работу по представлениям инициаторов изъятия, которые поступили в эту дату. Таким образом, будет обеспечен открытый круглосуточный доступ в Реестр с учетом мер безопасности, определенных п. 2-11 Заключительных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Обращаем внимание декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части Реестра, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления к открытию Реестра", - отметили в НАПК.

При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды ВСУ, является Генеральный штаб Украины.

В НАПК напомнили, что на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленные за все периоды. Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически.

Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций будет осуществляться НАПК по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в определенное время они будут находиться в открытом доступе.

Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.

Е-декларирование

Напомним, что электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Теперь норму решили вернуть. Сперва Рада принял соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

После этого ВР одобрила закон о е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.