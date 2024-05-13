Украинцам готовят существенное повышение тарифов на свет: сколько придется платить уже летом

Повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось. Если в конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-час (максимальный уровень - ред.), то сейчас рассматривается максимальный уровень - около 4 грн/кВт-час.

Об этом РБК-Украины сообщило несколько источников в правительстве и на энергетическом рынке.

Вероятность повышения тарифа подтвердили и в Министерстве энергетики. “Очевидно, что незначительное повышение тарифов все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято – продолжаются дискуссии и расчеты. Но скорее всего это произойдет в ближайшее время”, - сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Сейчас в Украине действует тариф для населения 2,64 грн/кВт-час. Новый тариф может быть больше на 50% - 3,96 грн/кВт-час. “Решение еще нет, но обсуждается потолок на уровне 3,96 грн/кВт-час”, - сказал собеседник издания.

Народный депутат Алексей Кучеренко также сообщил о том, что по его данным новый тариф обсуждается в пределах 3,5-4 грн/кВт-час.

Тариф на электроэнергию для населения утверждает Кабинет министров с подачи Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Рост тарифа продолжится

Повышение тарифа может произойти с 1 июня или с 1 июля. Пока, по информации источников издания, окончательная дата не определена. Но, вероятно, это будет лишь очередной - второй этап роста цены электроэнергии для населения.

Первый этап повышения тарифа ввели с 1 июня 2023 года. Тогда дифференцированный тариф заменили единым. До июня первые 250 кВт-ч в месяц стояли 1,44 гривны/кВт-ч, при большем потреблении тариф составлял 1,68 грн/кВт-час. С 1 июня тариф стал единым - 2,64 грн/кВт-час.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что следующий этап повышения будет до рыночного уровня - до 5,5 грн/кВт-час. По последним данным издания, сейчас рыночным тарифом считается 8 грн/кВт-ч.