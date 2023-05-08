Вместо Дня победы: Зеленский установил на 9 мая новый праздник

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая. В то же время 9 мая будет праздноваться День Европы, который ранее отмечался в третью субботу мая.

"Установить в Украине День Европы, который ежегодно 9 мая отмечать совместно с государствами Европейского Союза", - говорится в документе.

Как отметил президент, это будет День Европы, поддерживающий украинцев все девять лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения.

"Это будет День Европы, который помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой - решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы - нашей союзницы. Дающая убежище украинским женщинам и детям, которая не посягает на наш суверенитет и не ставит под сомнение наше право на собственный выбор национального пути, которая никогда не называет Украину "вымышленным" или "искусственным" образованием, которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и его - нашу Европу!" - сказал он.

Зеленский заявил, что подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Зеленский напомнил, что именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира и именно 8 мая 1945 вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта.

"Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, будто победа могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Зло мы уничтожали вместе! Так же, как вместе противостоим сейчас аналогичному злу", - сказал он.

Зеленский отметил, что "вспоминая героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма, мы видим такой же героизм в действиях наших воинов сейчас - потомков победивших - капитуляцию нацизма в тот день, 8 мая 45-го года".

"И так же, как и во Второй мировой войне, мы сейчас не наедине против зла. Мы сражаемся против него вместе так же - со всем свободным миром. С государствами и народами, творившими тогда общую победу. Которые, помня страшные годы той войны, не говорят “Можем повторить!”, а защищают смысл слов “Никогда снова!” не предавшие памяти своих героев и хранящих силу наших общих ценностей - человеческой жизни и свободы, равенства и достоинства и мира без ксенофобии и антисемитизма, без расизма и нетерпимости, без идеологии ненависти", - сказал президент.

Как заявил президент, "мы пока не знаем даты нашей победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, всей Европы, всего свободного мира".

"Будет праздник всех наших героев - наших защитников и защитниц, всех наших людей, которые воюют и работают ради нашей победы, всех наших союзников и партнеров, стремящихся к нашей победе так же, как и мы. И будет у нашей победы символ - сине- желтая лента, наш украинский флаг. Везде, где он должен быть по праву. Везде, где наши национальные цвета будут также и как символ уважения к нашему народу", - сказал Зеленский.

Отметим, до сих мор в Украине отмечались две даты, связанные со Второй мировой войной - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая (остававшимся официальным праздником и выходным).

В 2023 году украинцы радикально изменили отношение к 9 мая. По мнению подавляющего большинства опрошенных (62%) Украина должна отмечать День памяти и примирения 8 мая, 22% - День победы над нацизмом 9 мая.

Напомним, по данным КМИС, в 2023 году в Украине существенно снизилась популярность дня Победы (с 30% до 13%) и Дня труда 1 мая (с 12% до 5%).