Пока не знаем даты победы, но это будет праздник: Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам и миру в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он заверил в победе Украины над агрессором.

"Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта", - заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

"Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим врать, что победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось, хотя агрессор теперь другой, у него та же цель - порабощение или уничтожение, и как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой. Мы победим! Будет день нашей победы - День победы Украины. Будет!" - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы - для празднования достигнутых мира и единства.

"Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы", - считает глава государства.

Поэтому он заявил, что сегодня подписал соответствующий указ, и теперь каждый год с завтрашнего дня 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство - "единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм".

"Вечная память всем погибшим во Второй мировой войне! Слава каждому и каждой, кто сражался против нацизма и победил! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы все равно обязаны нашей жизни!" - подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что настанет день, когда мы выгоним последнего оккупанта из нашей земли.

"День, когда мы освободим все наши города и села. День, когда комендантский час по всей Украине изменит первая минута мира. Когда сможем забыть о приложении "Воздушная тревога". Когда воины вернутся в свои семьи, а переселенцы - в родной дом. Когда сможем безопасно путешествовать по своей стране и снова и снова открывать для себя ее красоту. Когда будем встречать гостей Украины, друзей Украины в наших аэропортах и в Борисполе, и в Симферополе, и в других наших городах. В свободных городах свободной Украины!" - сказал Зеленский.

Глава государства акцентировал - Украина своего не потеряет, все захваченное врагом вернет, разрушенное отстроит и будет все это беречь.

"Мы пока не знаем дать нашей победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, для всей Европы, для всего свободного мира. Будет праздник всех наших героев - наших защитников и защитниц, всех наших людей, которые воюют и работают ради нашей победы, всех наших союзников и партнеров, стремящихся к нашей победе так же, как и мы", - заявил Зеленский.

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