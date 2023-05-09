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Глава Еврокомиссии приехала в Киев в День Европы

Новина українською →
Украина, Вторник 09 мая 2023 08:37
Глава Еврокомиссии приехала в Киев в День Европы Фото: Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Она будет находиться в столице Украины в День Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение глави Еврокомиссии в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен выложила фотографию прибытия на железнодорожный вокзал в Киеве.

"Приятно снова оказаться в Киеве, где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это такое подходящее место для празднования дня Европы", - написала она.

Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что в День Европы, 9 мая, посетит Киев, где встретится с президентом Зеленским, "чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перенес на 9 мая День Европы, который ранее отмечался в третью субботу мая. Таким образом, в этом году Украина впервые отмечает этот день вместе со странами ЕС.

При этом Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая.

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