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Корецкий анонсировал аудит Кабмина, нецелесообразное - ликвидируют

20:41 22.07.2026 Ср
2 мин
Масштабный анализ деятельности всех министерств проведут в ближайшие дни
aimg Валерий Ульяненко
Корецкий анонсировал аудит Кабмина, нецелесообразное - ликвидируют Фото: Сергей Корецкий (facebook.com_zelenskyy.official)
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В Украине обновят кадровую политику правительства и изменят подходы к работе министерств. Кроме того, в ближайшие дни состоится анализ их деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского и сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

Глава государства по итогам встречи с премьер-министром Сергеем Корецким сообщил, что они определили обновленные подходы к кадровой политике Кабмина, а также изменения, которые должны произойти в министерствах.

"Первыми приоритетами в настоящее время является честная фиксация сделанного в рамках выполнения планов устойчивости областей и громад и на начало августа максимальное ускорение выполнения", - отметил президент.

Корецкий сообщил, что поручил до 27 июля подготовить предложения по проведению анализа всех министерств, к которому могут привлечь Госаудитслужбу. Целью является верификация текущего положения дел, в частности, выполнения программ госбюджета, реализации планов стойкости и других направлений работы.

"Кроме того, в двухнедельный срок каждое министерство должно подать предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов - обновление состава, переформатирование или ликвидация в случае нецелесообразности дальнейшей работы", - подчеркнул премьер.

Ликвидация российских обстрелов

Зеленский также заслушал доклад премьера по ликвидации последствий российских обстрелов и задач в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

"Важно, что идет работа с партнерами для гарантирования финансовой стойкости Украины, реализации оборонных договоренностей с партнерами и ускорения производства, закупок и поставок оружия, которое необходимо в первую очередь", - отметил глава государства.

Он добавил, что Корецкий вместе с командой готовит официальную программу деятельности правительства Украины. Ожидается, что документ будет представлен уже в ближайшее время.

Напомним, 20 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провела разговор с Сергеем Корецким. Она сообщила, что общение было "хорошим".

Отметим, что после назначения Корецкий заявил, что главным приоритетом нового правительства станет полное обеспечение потребностей Сил обороны Украины, а также масштабное наращивание потенциала отечественного ОПК.

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