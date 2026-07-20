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Фон дер Ляйен подвела итоги первого разговора с Корецким

14:10 20.07.2026 Пн
2 мин
Глава ЕК дала важное обещание премьеру Украины
aimg Юлия Капитонова
Фон дер Ляйен подвела итоги первого разговора с Корецким Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии (Getty Images)
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20 июля состоялся телефонный разговор между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

Об этом заявила сама глава ЕК, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Х.

"Очень хорошо пообщались по телефону с Сергеем Корецким", - написала фон дер Ляйен.

На этом фоне она пообещала, что плодотворное сотрудничество над реформами, способствующими продвижению Украины на пути вступления в ЕС, будет продолжаться.

По словам главы ЕК, соглашение Киева и Брюсселя по беспилотниках поможет использовать промышленный потенциал ЕС для быстрого и масштабного производства самого инновационного оборонного оборудования Украины.

Кроме того, в центре внимания фон дер Ляйен и Корецкого была подготовка к зиме и защита критически важной энергетической инфраструктуры.

"Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, в частности, в вашей работе над улучшением управления энергетическим сектором", - заверила президент Еврокомиссии.

Кстати, именно фон дер Ляйен одной из первых в Евросоюзе отреагировала на назначение Сергея Корецкого новым премьером Украины.

Они выразили надежду на то, что действующий глава Кабмина сделает европейскую интеграцию Украины центральным элементом усилий по трансформации страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Корецкий сделал первое заявление после назначения и назвал главный приоритет.

Также стало известно, что "Нафтогаз" получил нового председателя вместо Корецкого.

Кроме того, мы писали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

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