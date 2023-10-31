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В Украине огласили приговоры еще пятерым "судьям", работающим в Крыму

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине объявили обвинительные приговоры пяти судьям, которые в 2014 году изменили присяге и перешли на "службу" оккупационным властям в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

После оккупации полуострова судьи изменили присяге на верность украинскому народу и перешли на сторону врага. 

При "новой" власти они заняли должности заместителей председателей "Евпаторийского городского суда" и "Бахчисарайского районного суда", двое из осужденных работали в "Ялтинском городском суде" и еще один - в "Советском районном суде".

Один из "судей" был причастен к репрессиям против крымских татар

Прокуратура уточнила, что один из "судей" причастен к принятию незаконных решений в отношении крымчан, которые 3 мая 2014 года выступили против оккупации полуострова и вышли в поддержку лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которому оккупанты запретили въезд в Крым. 

Тогда протестующие перекрыли дорогу на нескольких участках трасс, за что оккупанты квалифицировали их действия как "административное правонарушение" и привлекли их к "ответственности".

Их признали виновными в госизмене

"Своими действиями и решениями осужденные способствовали становлению и укреплению оккупационной власти на полуострове и осуществляли правосудие по российскому законодательству", - говорится в сообщении. 

Они заочно приговорены к 12 и 13 годам лишения свободы.

Приговоры оккупационным "судьям" из Крыма

Бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.

Недавно правоохранители обвинили в госизмене "судью" из Крыма, которая фабриковала уголовные дела против главы Меджлиса Рефата Чубарова и активиста Эдема Бекирова.

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