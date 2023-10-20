СБУ обвиняет в госизмене крымскую "судью", которая фабриковала дело против Чубарова

Правоохранители обвинили в госизмене "судью" из Крыма, которая фабриковала уголовные дела против председателя Меджлиса Рефата Чубарова и активиста Эдема Бекирова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"Служба безопасности и ГБР собрали доказательную базу на судью-предательницу Юлию Цораеву, которая причастна к проведению массовых репрессий против крымскотатарского народа во временно захваченном Крыму", - говорится в сообщении.

По данным следствия, до захвата украинского полуострова она была судьей Керченского городского суда.

Впрочем, после захвата Крыма она перешла на сторону врага и согласилась "остаться в должности" уже оккупированного в то время суда. В 2020 году приказом Путина ее назначили "судьей Верховного суда РФ" на оккупированном полуострове.

Кого она преследовала

Находясь в составе оккупационного "Верховного суда" на полуострове, она участвовала в вынесении тюремного "приговора" по сфабрикованному делу против председателя Меджлиса Рефата Чубарова.

Также Цораева причастна к заключению активиста национального движения крымских татар Эдема Бекирова.

Ей грозит 15 лет тюрьмы

На основании полученных Службой безопасности доказательств Цораевой сообщено о подозрении по факту государственной измены.

Обвинительный акт в отношении фигурантки направлен в суд. Поскольку предательница скрывается на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия по ее задержанию и привлечению к ответственности. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Приговор" Чубарову

Речь идет о решении "Верховного суда Крыма" в Симферополе в отношении главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Его приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Чубарова обвиняют в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. В этот день у здания Верховной Рады АРК состоялись столкновения между сторонниками территориальной целостности Украины и пророссийски настроенными людьми.

Приговоры оккупационным "судьям" из Крыма

Бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.

Ранее сообщалось, что еще один судья из Крыма получил 12 лет тюрьмы за государственную измену.