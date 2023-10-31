В Україні оголосили вироки ще п'ятьом "суддям", які працюють у Криму

Деталі справи

Після окупації півострова судді зрадили присязі на вірність українському народові та перейшли на бік ворога.

За "нової" влади вони обійняли посади заступників голів "Євпаторійського міського суду" і "Бахчисарайського районного суду", двоє із засуджених працювали в "Ялтинському міському суді" та ще один - у "Совєтському районному суді".

Один із "суддів" був причетний до репресій проти кримських татар

Прокуратура уточнила, що один із "суддів" причетний до ухвалення незаконних рішень щодо кримчан, які 3 травня 2014 року виступили проти окупації півострова і вийшли на підтримку лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якому окупанти заборонили в'їзд до Криму.

Тоді протестувальники перекрили дорогу на кількох ділянках трас, за що окупанти кваліфікували їхні дії як "адміністративне правопорушення" і притягнули їх до "відповідальності".

Їх визнали винними в держзраді

"Своїми діями та рішеннями засуджені сприяли становленню і зміцненню окупаційної влади на півострові та здійснювали правосуддя за російським законодавством", - йдеться в повідомленні.

Їх заочно засуджено до 12 і 13 років позбавлення волі.

Вироки окупаційним "суддям" із Криму

Колишнього суддю Бахчисарайського районного суду АР Крим визнали винним у державній зраді. Він залишився працювати в окупованому Криму після 2014 року.

Нещодавно правоохоронці звинуватили в держзраді "суддю" з Криму, яка фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова.