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Еще одного крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

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Крым, Суббота 21 января 2023 22:19
Еще одного крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену Фото: Еще одного крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

После аннексии Крыма российскими властями была создана своя система судов на полуострове, в том числе и "Бахчисарайский районный суд Республики Крым", а уже в декабре этот судья перешел работать в этот "суд".

В ходе судебного разбирательства были представлены распечатки с сайтов "судебных органов Республики Крым", свидетельствующие, что судья активно осуществлял "правосудие" на основании законодательства РФ. В мае-октябре 2014-го он привлекал к административной и уголовной ответственности граждан, руководствуясь законами России. В дальнейшем он приводил ранее вынесенные приговоры в соответствие с законодательством РФ.

Его судили за государственную измену в его отсутствие, поскольку он игнорировал судебные заседания и скрывается от правоохранительных органов Украины. Никаких ходатайств или заявлений в суд он подавал. Бывшему судье определено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее еще один судья из Крыма получил 12 лет тюрьмы за государственную измену.

Также в августе 2022 года правоохранители завершили специальное расследование пяти экс-судей из Крыма. Их подозревают в государственной измене.

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