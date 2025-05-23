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В Украине объявили масштабную тревогу: Россия подняла МиГ-31К

Пятница 23 мая 2025 15:48
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В Украине объявили масштабную тревогу: Россия подняла МиГ-31К Иллюстративное фото: Россия подняла в воздух МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 23 мая, днем объявили воздушную тревогу. В небе над РФ зафиксировали МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сказано в сообщении Воздушных сил.

В Украине объявили масштабную тревогу: Россия подняла МиГ-31КФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Угроза "Кинжалов"

Стоит заметить, что по всей Украине объявляют воздушную тревогу, когда Россия поднимает в воздух МиГ-31К, потому что этот самолет может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал". Ее сложно перехватить, а летит она очень быстро - на преодоление сотен километров уходит всего несколько минут.

Поскольку "Кинжал" может быть запущен с большой дистанции и ударить по любому региону, сигнал тревоги включают сразу по всей стране - чтобы люди успели укрыться, даже если точное направление атаки еще неизвестно.

К слову, россияне сегодня уже наносили по Украине удары. В частности, утром они при помощи управляемой авиационной бомбы атаковали Купянск.

Бомба оккупантов взорвалась возле коммунальщиков. Один мужчина погиб, а второй получил ранения. Его госпитализировали.

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