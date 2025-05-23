Российские террористы утром ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) по коммунальщикам в Купянске. Один из работников погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова.

"Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего ", - рассказал Синегубов.

Позже стало известно, что один из коммунальщиков умер .

Иллюстративное изображение: россияне ударили КАБом по коммунальщикам в Купянске, есть погибший (Getty Images)

После обстрела было известно о двух пострадавших: 60-летних мужчинах, работниках местного коммунального предприятия. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстрел произошел, как рассказывает Синегубов, около 09:20. Согласно предварительной информации, удар был нанесен КАБом.

Обстрелы Украины со стороны России

Российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Для ударов враг применяет ракеты, КАБы, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и артиллерию. Часто под удар попадает гражданская инфраструктура.

Этой ночью россияне массированно обстреляли дронами Полтавскую область, в результате чего в регионе есть разрушения. Часть горожан осталась без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.