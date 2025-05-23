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В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія підняла МіГ-31К

П'ятниця 23 травня 2025 15:48
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В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія підняла МіГ-31К Ілюстративне фото: Росія підняла у повітря МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України сьогодні, 23 травня, вдень оголосили повітряну тривогу. У небі над РФ зафіксували МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться в повідомленні Повітряних сил.

В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія підняла МіГ-31КФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Загроза "Кинджалів"

Варто зауважити, що по всій Україні оголошують повітряну тривогу, коли Росія піднімає в повітря МіГ-31К, бо цей літак може нести гіперзвукову ракету "Кинджал". Її складно перехопити, а летить вона дуже швидко - на подолання сотень кілометрів іде всього кілька хвилин.

Оскільки "Кинджал" може бути запущений з великої дистанції і вдарити по будь-якому регіону, сигнал тривоги вмикають одразу по всій країні - щоб люди встигли сховатися, навіть якщо точний напрямок атаки ще невідомий.

До слова, росіяни сьогодні вже завдавали по Україні ударів. Зокрема, вранці вони за допомогою керованої авіаційної бомби атакували Куп'янськ.

Бомба окупантів вибухнула біля комунальників. Один чоловік загинув, а другий дістав поранення. Його госпіталізували.

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Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога Ракетний удар
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