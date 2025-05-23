В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія підняла МіГ-31К

У всіх регіонах України сьогодні, 23 травня, вдень оголосили повітряну тривогу. У небі над РФ зафіксували МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Загроза "Кинджалів"

Варто зауважити, що по всій Україні оголошують повітряну тривогу, коли Росія піднімає в повітря МіГ-31К, бо цей літак може нести гіперзвукову ракету "Кинджал". Її складно перехопити, а летить вона дуже швидко - на подолання сотень кілометрів іде всього кілька хвилин.

Оскільки "Кинджал" може бути запущений з великої дистанції і вдарити по будь-якому регіону, сигнал тривоги вмикають одразу по всій країні - щоб люди встигли сховатися, навіть якщо точний напрямок атаки ще невідомий.

До слова, росіяни сьогодні вже завдавали по Україні ударів. Зокрема, вранці вони за допомогою керованої авіаційної бомби атакували Куп'янськ.

Бомба окупантів вибухнула біля комунальників. Один чоловік загинув, а другий дістав поранення. Його госпіталізували.

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