В Украине объявили масштабную тревогу из-за носителя "Кинжалов"

Иллюстративное фото: в России взлетел МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 15 августа, вечером объявили воздушную тревогу. Причина - взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" - сказано в сообщении Воздушных сил. 

Военные предупредили, что на Киев летела скоростная цель. 

Ракета "Кинжал"

"Кинжал" - это российская гиперзвуковая авиационная ракета, созданная на базе баллистической ракеты комплекса "Искандер". Она запускается с истребителей-перехватчиков МиГ-31К

Основная особенность ракеты - возможность развивать скорость до 10 Махов, что затрудняет ее перехват существующими системами противовоздушной обороны.

Ракета оснащена как обычной, так и ядерной боевой частью, а ее заявленная дальность составляет до 2 000 километров.

Стоит заметить, что тревогу в Украине объявили за несколько часов до встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Ключевая тема встречи - прекращение войны РФ против Украины.

