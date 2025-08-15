UA

В Україні оголосили масштабну тривогу через носія "Кинджалів"

Ілюстративне фото: у Росії злетів МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України сьогодні, 15 серпня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Причина - зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Військові попередили, що на Київ летіла швидкісна ціль.

Ракета "Кинджал"

"Кинджал" - це російська гіперзвукова авіаційна ракета, створена на базі балістичної ракети комплексу "Іскандер". Вона запускається з винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К.

Основна особливість ракети - можливість розвивати швидкість до 10 Махів, що ускладнює її перехоплення наявними системами протиповітряної оборони.

Ракета оснащена як звичайною, так і ядерною бойовою частиною, а її заявлена дальність становить до 2 000 кілометрів.

Варто зауважити, що тривогу в Україні оголосили за кілька годин до зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці. Ключова тема зустрічі - припинення війни РФ проти України.

