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В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В Украине утром вторника, 3 июня, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

Отметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Ночной обстрел РФ по Украине 3 июня

Напомним, минувшей ночью российская армия атаковала ударными беспилотниками северные, центральные и южные регионы Украины.

В Чернигове после обстрела зафиксированы многочисленные повреждения домов, админзданий и автомобилей, возникли пожары.

А в Одессе в результате вражеской атаки пострадали 4 человека. Также из-за вражеской атаки в городе повреждены несколько домов, также зафиксированы возгорания автомобилей.

Все известные подробности о последствиях ночной атаки дронов - читайте в материале РБК-Украина.

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