В Одессе повреждены дома и сгорели авто: появились фото последствий атаки РФ

В ночь на 3 июня россияне запустили по Одессе дроны. Из-за вражеской атаки в городе возникло много повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Очередная ночная российская атака. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины. На данный момент сообщения о пострадавших отсутствуют", - написал Труханов.

Он уточнил, что на месте происшествия работает оперативный штаб. В частности, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВідновлення.

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/truonline)

"Коммунальные службы начнут восстановительные работы и уборку", - добавил глава города.

Обновлено в 07:50

В ГСЧС тоже подвели итоги и показали фото. В частности, всего в результате вражеской атаки пострадали 4 человека.

Фото: очередные кадры последствий атаки РФ по Одессе (t.me/dsns_telegram)

"По разным адресам вспыхнули пожары. Самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. Также в частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома", - сообщили чрезвычайники.