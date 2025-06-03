ua en ru
Вт, 03 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Одессе повреждены дома и сгорели авто: появились фото последствий атаки РФ

Вторник 03 июня 2025 07:15
UA EN RU
В Одессе повреждены дома и сгорели авто: появились фото последствий атаки РФ Фото: спасатели на месте происшествия в Одессе (t.me/truonline)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 июня россияне запустили по Одессе дроны. Из-за вражеской атаки в городе возникло много повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Очередная ночная российская атака. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины. На данный момент сообщения о пострадавших отсутствуют", - написал Труханов.

Он уточнил, что на месте происшествия работает оперативный штаб. В частности, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВідновлення.

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/truonline)

"Коммунальные службы начнут восстановительные работы и уборку", - добавил глава города.

Обновлено в 07:50

В ГСЧС тоже подвели итоги и показали фото. В частности, всего в результате вражеской атаки пострадали 4 человека.

Фото: очередные кадры последствий атаки РФ по Одессе (t.me/dsns_telegram)

"По разным адресам вспыхнули пожары. Самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. Также в частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома", - сообщили чрезвычайники.

Обстрел Одесской области

Отметим, что российские оккупанты регулярно обстреливают Одессу и область дронами, а также периодически баллистическими ракетами.

В частности, ночь на 1 июня не стала исключениям. Тогда враг ударил беспилотниками по Белгород-Днестровскому району Одесской области. В результате атаки были повреждены частные дома и корпус базы отдыха, где возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
NEWS
Армия РФ потеряла за сутки более 1000 солдат и 12 самолетов, - ВСУ
Армия РФ потеряла за сутки более 1000 солдат и 12 самолетов, - ВСУ
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар