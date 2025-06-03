В Одессе повреждены дома и сгорели авто: появились фото последствий атаки РФ
В ночь на 3 июня россияне запустили по Одессе дроны. Из-за вражеской атаки в городе возникло много повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.
"Очередная ночная российская атака. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины. На данный момент сообщения о пострадавших отсутствуют", - написал Труханов.
Он уточнил, что на месте происшествия работает оперативный штаб. В частности, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВідновлення.
"Коммунальные службы начнут восстановительные работы и уборку", - добавил глава города.
Обновлено в 07:50
В ГСЧС тоже подвели итоги и показали фото. В частности, всего в результате вражеской атаки пострадали 4 человека.
"По разным адресам вспыхнули пожары. Самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. Также в частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома", - сообщили чрезвычайники.
Обстрел Одесской области
Отметим, что российские оккупанты регулярно обстреливают Одессу и область дронами, а также периодически баллистическими ракетами.
В частности, ночь на 1 июня не стала исключениям. Тогда враг ударил беспилотниками по Белгород-Днестровскому району Одесской области. В результате атаки были повреждены частные дома и корпус базы отдыха, где возник пожар.
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