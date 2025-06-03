Жертва в Чернигове, разрушения в Одессе и Харькове: все о последствиях ночной атаки дронов

Из-за ночной дроновую атаку в Чернигове повреждены частные дома и есть жертва. В Одессе повреждены многоэтажки, а в пригороде Харькова - почтовый терминал.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о последствиях атаки дронов в разных регионах.

Одесса

Около 03:30 в Одессе прогремели первые взрывы. Город находился под массированной атакой российских дронов, мониторы сообщали, что Одессу атаковали около 15 беспилотников.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, во время атаки были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Ранения получили пять человек. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Остальным помощь была оказана на месте.

По данным ГСЧС, самый масштабный пожар был в складских помещениях с продуктами питания. Также в частном секторе сгорели 2 автомобиля, пострадали гаражи и дома.

Фото: последствия атаки дронов 3 июня на Одессу (t.me/odeskaODA)

Чернигов

В результате атаки дронов в Чернигове вспыхнули пожары, зафиксированы многочисленные разрушения и есть пострадавшие среди местного населения. По предварительным данным, враг атаковал город дронами "Герань-2".

Также известно об одном погибшем.

По данным ГСЧС, в разных районах города были зафиксированы пожары:

сгорело авто и повреждены еще пять машин;

обломками травмированы три человека;

разрушениям подверглись школа, магазин и остекление многоэтажного дома.

Кроме того, враг попал в промышленное предприятие.

Фото: последствия атаки дронов 3 июня на Чернигов (t.me/dsns_telegram)

Харьков

По данным ГСЧС, ночью враг нанес удары дронами по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Там произошел масштабный пожар - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

К ликвидации пожара были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды.

Фото: последствия атаки дронов 3 июня на пригород Харькова (t.me/dsns_telegram)

Также известно, что один человек погиб, еще один ранен в результате дроновой атаки РФ на гражданское предприятие в Балаклее в Харьковской области.

Николаев

В ночь на 3 июня на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. По состоянию на 09:00 о последствиях вражеской атаки не сообщалось, однако власти заявили, что над регионом был уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136".

Полтава

Российская армия ночью ударными беспилотниками атаковала и Полтавскую область. В регионе работали силы ПВО, обломками повреждено коммунальное предприятие.

Обошлось без пострадавших.