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В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

В Україні вранці вівторка, 3 червня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.

Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Нічний обстріл РФ по Україні 3 червня

Нагадаємо, минулої ночі російська армія атакувала ударними безпілотниками північні, центральні та південні регіони України.

У Чернігові після обстрілу зафіксовані численні пошкодження будинків, адмінбудівель і автомобілів, виникли пожежі.

А в Одесі внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини. Також через ворожу атаку в місті пошкоджено кілька будинків, також зафіксовані займання автомобілів.

Усі відомі подробиці про наслідки нічної атаки дронів – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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