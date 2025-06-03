В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Нічний обстріл РФ по Україні 3 червня

Нагадаємо, минулої ночі російська армія атакувала ударними безпілотниками північні, центральні та південні регіони України.

У Чернігові після обстрілу зафіксовані численні пошкодження будинків, адмінбудівель і автомобілів, виникли пожежі.

А в Одесі внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини. Також через ворожу атаку в місті пошкоджено кілька будинків, також зафіксовані займання автомобілів.

Усі відомі подробиці про наслідки нічної атаки дронів – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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