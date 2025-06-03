Поврежденные дома, школа и магазины: фото последствий ночной атаки РФ по Чернигову

В ночь на 3 июня россияне атаковали Чернигов дронами типа "Герань-2". В результате атаки зафиксировано много повреждений и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и канал начальника МВА Дмитрия Брижинского.

"Предварительно, трое раненых: женщина, двое мужчин. Они с серьезными травмами госпитализированы в городские лечебные учреждения", - сообщил Чаус.

Глава ОГА уточнил, что зафиксированы повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки и домов в частном секторе. Кроме того, враг попал в промышленное предприятие. По состоянию на момент публикации сообщения, в 04:31, подразделения ГСЧС локализуют пожар.

"На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы", - добавил он.

Фото: последствия атаки РФ по Чернигову (t.me/chernigivskaODA)

Через несколько минут Брижинский уточнил, что количество пострадавших составляет 4 человека: дав женщины и два мужчины. Причем мужчины получили тяжелые ранения. Сейчас все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.

Также он подтвердил, что в городе повреждены многоэтажка, частные дома, учебное заведение и промышленное предприятие. Кроме того, один частный дом сгорел.