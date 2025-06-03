В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К
В Украине утром вторника, 3 июня, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.
Отметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.
Где объявлена тревога
Ночной обстрел РФ по Украине 3 июня
Напомним, минувшей ночью российская армия атаковала ударными беспилотниками северные, центральные и южные регионы Украины.
В Чернигове после обстрела зафиксированы многочисленные повреждения домов, админзданий и автомобилей, возникли пожары.
А в Одессе в результате вражеской атаки пострадали 4 человека. Также из-за вражеской атаки в городе повреждены несколько домов, также зафиксированы возгорания автомобилей.
Все известные подробности о последствиях ночной атаки дронов - читайте в материале РБК-Украина.
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