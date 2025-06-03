В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К
В Україні вранці вівторка, 3 червня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.
Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.
Де оголошено тривогу
Нічний обстріл РФ по Україні 3 червня
Нагадаємо, минулої ночі російська армія атакувала ударними безпілотниками північні, центральні та південні регіони України.
У Чернігові після обстрілу зафіксовані численні пошкодження будинків, адмінбудівель і автомобілів, виникли пожежі.
А в Одесі внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини. Також через ворожу атаку в місті пошкоджено кілька будинків, також зафіксовані займання автомобілів.
Усі відомі подробиці про наслідки нічної атаки дронів – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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