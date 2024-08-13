В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
"Вылет 1х МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома "Саваслейка". Вся страна - ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Истребитель МиГ-31 является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые атакуют цели на сверхзвуковой скорости через стратосферу по баллистической траектории.
Обновлено 7:46
В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги. Также пошли отбои по многим областям.
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Вечером 12 августа во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных дронов типа "Шахед".
В течение ночи в Киеве и ряде областей трижды объявляли тревогу из-за атаки дронов и угрозы ударов баллистическими ракетами.
В Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги.
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