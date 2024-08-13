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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31

Фото: росіяни підняли в небо носій аеробалістичних ракет "Кинджал" (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 13 серпня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31 у Нижньогородській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня України.

"Виліт 1х МіГ-31К ВКС РФ з аеродрому "Саваслейка". Уся країна - ракетна небезпека", - йшлося у повідомленні.

Тривоги були оголошені по всіх областях країни о 7:20 та 7:21.

О 7:46 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві. Також пішли відбої по всіх областях.

Станом на 7:50 карта повітряних тривог виглядала так:

 

Нічна повітряна атака на Україну

Ввечері 12 серпня у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу через запуск росіянами ударних дронів типу "Шахед".

Впродовж ночі у Києві та низці областей тричі оголошували тривогу через атаку дронів і загрози обстрілів балістичними ракетами.

У Сумах було чутно вибухи під час повітряної тривоги.

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