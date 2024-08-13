В Киеве объявлена третья за ночь воздушная тревога

В Киеве в третий раз за ночь объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

На данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Также тревога объявлена в Киевской и Сумской областях.

В 4:56 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Мониторинговые паблики сообщили о движении вражеского беспилотника в сторону Киева через Борисполь/Бровары.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

Ночной обстрел Украины

Вечером в понедельник, 12 августа, российские военные запустили в направлении Украины дроны-камкадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена тревога.

Позже в Киеве и во многих областях была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

После 3:00 в столице объявили вторую воздушную тревогу за ночь из-за угрозы баллистики.

Тем временем в Сумах был слышен звук взрыва.

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