В Киеве объявлена третья за ночь воздушная тревога
В Киеве в третий раз за ночь объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.
Мониторинговые паблики сообщили о движении вражеского беспилотника в сторону Киева через Борисполь/Бровары.
В 4:56 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.
Также тревога объявлена в Киевской и Сумской областях.
На данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Ночной обстрел Украины
Вечером в понедельник, 12 августа, российские военные запустили в направлении Украины дроны-камкадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена тревога.
Позже в Киеве и во многих областях была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
После 3:00 в столице объявили вторую воздушную тревогу за ночь из-за угрозы баллистики.
Тем временем в Сумах был слышен звук взрыва.
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