В Украине распространяется воздушная тревога из-за запуска россиянами "Шахедов"

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

На данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Кроме того, в Воздушных силах сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Также вражеские БпЛА замечены в Сумской области курсом в направлении Черниговской области.

По данным военных, ударные дроны движутся из Херсонской в направлении Николаевской области.

Обстрелы и ситуация на фронте

Напомним, около 18:30 в понедельник в Харьковской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

Также захватчики активизировали обстрелы Сумской области. За сутки там фиксируется прилет до 50 управляемых авиабомб.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 1080 российских оккупантов и уничтожили 65 артиллерийских систем.

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