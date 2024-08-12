ua en ru
Вт, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине распространяется воздушная тревога из-за запуска россиянами "Шахедов"

Понедельник 12 августа 2024 23:16
UA EN RU
В Украине распространяется воздушная тревога из-за запуска россиянами "Шахедов" Фото: россияне снова атакуют Украину дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, ударные дроны движутся из Херсонской в направлении Николаевской области.

Также вражеские БпЛА замечены в Сумской области курсом в направлении Черниговской области.

Кроме того, в Воздушных силах сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

В 23:43 объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения. Угроза вражеских БпЛА остается.

На данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине распространяется воздушная тревога из-за запуска россиянами &quot;Шахедов&quot;

Обстрелы и ситуация на фронте

Напомним, около 18:30 в понедельник в Харьковской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

Также захватчики активизировали обстрелы Сумской области. За сутки там фиксируется прилет до 50 управляемых авиабомб.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 1080 российских оккупантов и уничтожили 65 артиллерийских систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Дрони
NEWS
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев