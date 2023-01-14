В Украине ряд поездов продолжает задерживаться из-за обстрела: список

Сегодня, 14 января, ряд поездов сильно задерживается после массированного удара россиян по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
По информации УЗ, четыре рейса движутся с задержкой больше часа, еще пять - до часа. При этом 60 поездов движутся по графику.
Больше всего задерживаются такие рейсы:
При этом, как подчеркивают в УЗ, для пассажиров, которые прибудут в Киев после начала комендантского часа, организуют трансфер для доставки домой.
Напомним, ранее стало известно, что россияне 14 января нанесли очередной массированный удар по Украине.
В результате вражеской атаки в Днепре был частично разрушен многоэтажный дом, в результате чего есть пострадавшие и погибшие.
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