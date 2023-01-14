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В Украине ряд поездов продолжает задерживаться из-за обстрела: список

Иллюстративное фото: в Украине ряд поездов продолжает задерживаться из-за обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 января, ряд поездов сильно задерживается после массированного удара россиян по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

По информации УЗ, четыре рейса движутся с задержкой больше часа, еще пять - до часа. При этом 60 поездов движутся по графику.

Больше всего задерживаются такие рейсы:

  • №45/46 Харьков - Ужгород (+2 ч 56 мин);
  • №711/712 Краматорск - Киев (+2 ч 43 мин);
  • №15/16 Харьков - Рахов (+1 ч 7 мин);
  • №93/94 Харьков - Хелм (+1 ч 7 мин).

При этом, как подчеркивают в УЗ, для пассажиров, которые прибудут в Киев после начала комендантского часа, организуют трансфер для доставки домой.

Напомним, ранее стало известно, что россияне 14 января нанесли очередной массированный удар по Украине.

В результате вражеской атаки в Днепре был частично разрушен многоэтажный дом, в результате чего есть пострадавшие и погибшие.

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