Украина снова под ракетной атакой, в областях работает ПВО: что известно

В субботу, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. В ряде регионов уже работают системы ПВО.

Все детали ракетной атаки - в материале РБК-Украина ниже.

Обновлено 15:49

В Харькове остановилось метро на фоне атаки россиян. При этом большинство районов города были обесточены сразу после взрывов, сообщает "Суспільне".

Обновлено 15:46

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поддержал украинцев.

"Пока все хорошо!", - написал он, комментируя очередную атаку россиян.

Обновлено 15:45

Звуки взрывов также были слышны и в Ивано-Франковской области, сообщают местные Telegram-каналы. При этом они добавляют, что в регионе работает ПВО.

Обновлено 15:43

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что в области работают системы ПВО. Он призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

Обновлено 15:40

В Днепре также были слышны взрывы. Официальные источники не называют причин инцидента.

Обновлено 15:39

Жители Винницкой области услышали повторные звуки взрывов.

Обновлено 15:37

Как передает "Суспільне", в Харькове прогремел взрыв. Официальные источники пока никак не комментировали инцидент.

Обновлено 15:35

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новую атаку россиян.

"ПВО и авиация работают, отобъемся, хоть враг никак не изменит тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой", - написал он.

Обновлено 15:33

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что российские ракеты приближаются к области. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Обновлено 15:31

На фоне очереднйо массированной атаки россиян в Херсоне, Черкасской и Житомирской областях начались аварийные отключения света. Также аналогичные меры ввели и в Лозовской громаде Харьковской области - там полностью выключили свет.

Обновлено 15:27

В Винницкой области также были слышны взрывы. В ОВА рассказали, что ракеты летят в сторону региона с юга. Жителей области призвали не игнорировать тривогу.

Первые взрывы раздались в южных областях Украины. Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что над нашей страной зафиксировали ракеты россиян, а позже сообщил о работе ПВО.

Также после взрывов, которые услышали жители Одессы, работу ПВО в регионе подтвердили в Одесской райгосадминистрации.