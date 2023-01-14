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Удар по дому в Днепре: жилье нужно более тысячи человек

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Днепр, Суббота 14 января 2023 20:19
Удар по дому в Днепре: жилье нужно более тысячи человек Фото: из-за попадания российской ракеты по многоэтажке в Днепре более 1000 человек остались без жилья (t.me/tymoshenko kyrylo)
Автор: Карина Левицкая

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому в Днепре более 1000 жителей остались без жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко во время телемарафона.

По словам Тимошенко, дом в который попала российская ракета состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жильцов.

"В настоящее время весь дом без электричества, газа и без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек", - сказал замруководителя ОП.

Он также рассказал, что рядом с домом сразу развернули дополнительные Пункты Несокрушимости, а спасатели до сих пор разгребают завалы.

"Все городские, областные службы работают и точно будут работать всю ночь. Наши люди демонстрируют невероятную взаимопомощь! Предлагают временное жилье, помогают разбирать завалы", – сказал Тимошенко.

Напомним, количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни.

Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей.

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