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В Україні низка поїздів продовжує затримуватись через обстріл: список

Ілюстративне фото: в Україні низка поїздів продовжує затримуватись через обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 січня, низка поїздів сильно затримується після масованого удару росіян по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

За інформацією УЗ, чотири рейси рухаються із затримкою більше години, ще п'ять - до години. При цьому 60 поїздів рухаються за графіком.

Найбільше затримуються такі рейси:

  • №45/46 Харків - Ужгород (+2 год 56 хв);
  • №711/712 Краматорськ - Київ (+2 год 43 хв);
  • №15/16 Харків - Рахів (+1 год 7 хв);
  • №93/94 Харків - Хелм (+1 год 7 хв).

При цьому, як наголошують в УЗ, для пасажирів, які прибудуть до Києва після початку комендантської години, організують трансфер для доставки додому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни 14 січня завдали чергового масованого удару по Україні.

Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі було частково зруйновано багатоповерховий будинок, внаслідок чого є постраждалі та загиблі.

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