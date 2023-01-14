В Україні низка поїздів продовжує затримуватись через обстріл: список

За інформацією УЗ, чотири рейси рухаються із затримкою більше години, ще п'ять - до години. При цьому 60 поїздів рухаються за графіком.

Найбільше затримуються такі рейси:

№45/46 Харків - Ужгород (+2 год 56 хв);

№711/712 Краматорськ - Київ (+2 год 43 хв);

№15/16 Харків - Рахів (+1 год 7 хв);

№93/94 Харків - Хелм (+1 год 7 хв).

При цьому, як наголошують в УЗ, для пасажирів, які прибудуть до Києва після початку комендантської години, організують трансфер для доставки додому.