У Байдена готовят для Трампа как можно более сильную позицию по Украине, - Блинкен

Администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена работает над тем, чтобы передать 47-му президенту Соединенных Штатов Америки (США) Дональду Трампу как можно более сильную позицию по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкена в интервью CBS News.

Во время интервью ведущая заявила о том, что критики обеспокоены возможностью завершения полномасштабной войны в Украине во время президентства Трампа не в пользу Киева. На это государственный секретарь США ответил, что спекулировать на этом вопросе нет смысла. "Что имеет смысл - это убедиться, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, как можно более сильные позиции для того, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру независимо от того, это Украина или что-то другое", - отметил Блинкен.