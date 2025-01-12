"Трамп признал эту реальность": Волц предположил, что Россию полностью не выгонят из Украины
Война России против Украины может завершиться дипломатическим путем. Первым шагом к этому может стать прекращение огня.
Об этом заявил будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц, сообщает РБК Украина со ссылкой на его интервью каналу ABC News.
Будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности заявил, что прекращение огня является важным шагом, который поможет сторонам перейти к переговорному решению.
"Ну, мы хотели бы видеть прекращение огня в любую минуту, в любой день. Я думаю, что это был бы позитивный - невероятно позитивный первый шаг с обеих сторон. И это позволило бы нам войти в рамки определенного типа переговорного решения", - подчеркнул он.
По его словам, дипломатическое решение конфликта неизбежно, хотя полное изгнание российских войск, в частности из Крыма, считается нереалистичным.
"Все знают, что это должно закончиться как-то дипломатично. Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся изгнать каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность", - подчеркнул Волц.
Он также отметил важность предотвращения дальнейшей эскалации, которая может иметь глобальные последствия.
"Мы уже видим Северную Корею, мы видим, знаете, ворчание из Южной Кореи. Это - эта вещь может расширяться, и это то, что мы должны остановить", - подчеркнул советник.
Трамп планирует встречу с Путиным
Напомним, что во время недавнего выступления перед губернаторами-республиканцами Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин выразил желание встретиться. В частности добавил, что встреча уже готовится, но не уточнял конкретных дат.
Между тем пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков утверждал, что Путин, в свою очередь, готов к встрече с Трампом и "никаких условий для этого не требуется".
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