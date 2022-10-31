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На Одесской таможне сотрудники ГБР обнаружили вертолет Ми-2. Его хотят передать ВСУ

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 14:50
На Одесской таможне сотрудники ГБР обнаружили вертолет Ми-2. Его хотят передать ВСУ Фото: сотрудники ГБР на Одесской таможне обнаружили вертолет Ми-2 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Сотрудники ГБР в ходе проверки Одесской таможни и хранящихся на ней 133 контейнеров обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГБР.

Сообщается, что следственные действия продолжаются. Устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета.

На Одесской таможне сотрудники ГБР обнаружили вертолет Ми-2. Его хотят передать ВСУВертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

На Одесской таможне сотрудники ГБР обнаружили вертолет Ми-2. Его хотят передать ВСУ

Ранее мы писали, что ГБР расследует падение военного истребителя в Винницкой области. Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Пострадавших среди населения нет.

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