Пытался вывезти из Украины комплектующие к Ми-8. В Кропивницком разоблачили дельца
В Кропивницком Кировоградской области разоблачен делец, который планировал нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Что произошло
"Контрразведка Службы безопасности ликвидировала в Кировоградской области схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю. Речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8", - пишет пресс-служба.
Оборудование для вертолетов Ми-8 пытался продать бывший чиновник Кропивницкого СИЗО. Для поиска потенциальных покупателей он размещал объявления на специализированных сайтах.
Чтобы переправить заказчикам оборудование экс-чиновник СИЗО хотел воспользоваться сервисами международных грузоперевозок. Для сокрытия нелегального экспорта он пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.
"Сотрудники своевременно разоблачили сделку, поэтапно задокументировали ее и тем сам предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения", - добавляет СБУ.
Что грозит
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины - нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.
Сейчас продолжается расследование для установления источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.
Фото: пытался вывезти из Украины комплектующие к Ми-8. В Кропивницком разоблачили дельца (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем разоблачила депутата Тернопольского райсовета и его адвоката на взяточничестве. Злоумышленники потребовали 300 тысяч долларов за решение "земельного" вопроса.
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