Долг за коммуналку во время войны: могут ли отключить свет, газ и воду
В Украине во время военного положения должников могут отключаться от коммунальных услуг, однако это правило действует не везде.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
Главное:
- Отмена моратория: При наличии долгов украинцев могут отключать от коммунальных услуг. Исключение - жители прифронтовых территорий.
- Условия отключения: Главным критерием является не размер задолженности, а срок неуплаты счетов.
- Стоимость обновления: Обратное подключение к сетям часто обходится потребителю дороже суммы накопленного долга.
- Как решить проблему: Чтобы избежать отключения, можно заключить с поставщиком договор о реструктуризации долга.
При каких условиях могут отключить услуги
В начале полномасштабного вторжения в Украине ввели мораторий, запрещавший отключать население от света, газа или воды за долги.
В настоящее время этот запрет отменен. Поэтому украинцев при наличии задолженности вполне могут отсоединить от услуг, отмечает юрист.
Однако это правило не распространяется на прифронтовые зоны - жителей прифронтовых территорий отключать за долги запрещено.
Для отключения от водо-, газо- или электроснабжения сумма долга не является определяющей, объясняет Воронкова. Главный критерий - срок неуплаты счетов, который должен составлять от двух месяцев.
Как предотвратить отключение
Юрист отмечает, что сумма накопленного долга часто бывает значительно меньше, чем стоимость дальнейшего восстановления подключения к сетям. Поэтому советует потребителям не копить долги и рассчитываться вовремя.
Если же задолженность уже появилась, и есть риск остаться без света, газа или воды, ситуацию можно урегулировать.
Для этого, по словам Воронковой, необходимо обратиться непосредственно к компании-поставщику и заключить с ней договор о реструктуризации долга.