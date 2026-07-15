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Украинцы могут получить скидку на коммуналку: список категорий

07:13 15.07.2026 Ср
2 мин
Но для получения льготы есть четкое условие
aimg Дмитрий Левицкий
Украинцы могут получить скидку на коммуналку: список категорий Фото: украинцы имеют право на льготы на оплату ЖКХ (Getty Images)
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В Украине отдельные категории граждан могут получить скидку на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Чтобы получить пособие, среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не должен превышать порог, дающий право на налоговую социальную льготу.

По данным Пенсионного фонда, в 2026 году это 4 660 гривен.

Кто имеет право на скидку в 2026 году

С начала 2026 года право на получение льгот будут иметь следующие категории граждан:

  • бывшие военнослужащие, получившие инвалидность во время прохождения службы;
  • родители и члены семей военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы;
  • чернобыльцы (категории I и II), жены или мужья умерших ликвидаторов аварии, а также опекуны детей погибших;
  • реабилитированные граждане, ставшие пенсионерами или получившие инвалидность из-за репрессий;
  • вдовы или вдовцы ликвидаторов других ядерных аварий и испытаний (если они не женились во второй раз);
  • ветераны военной службы, полиции, органов внутренних дел и других госорганов, а также вдовы или вдовцы умерших ветеранов этих структур;
  • бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания времен Второй мировой войны, а также родившиеся там дети;
  • депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Как подать документы

Оформить скидку на коммуналку можно несколькими удобными способами. Граждане могут обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда, ближайший ЦНАП или к уполномоченным лицам местных органов власти.

Также пакет документов можно отправить по почте по официальному адресу ПФУ. Кроме того, заявку быстро принимают онлайн - через портал электронных услуг Пенсионного фонда, его мобильное приложение или с помощью сервиса "Дія".

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