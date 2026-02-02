RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине могут ввести новый важный праздник для студентов: названа дата

День студенчества в Украине предлагают отмечать по-новому (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине предлагают учредить новый праздник - День украинского студенчества, приуроченный к особой дате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского института национальной памяти (УИНП).

Когда предлагают установить День украинского студенчества

Украинцам рассказали, что накануне Дня памяти Героев Крут - 28 января 2026 года - онлайн встречу провели:

  • глава УИНП Александр Алферов;
  • представители Украинской ассоциации студентов - УАС (главы студенческих советов ведущих украинских университетов);
  • студенты.

В целом к общению онлайн насчет инициатив в сфере национальной памяти присоединились более 160 человек.

Именно тогда обсудили предложение Украинской ассоциации студентов ежегодно 29 января - в День памяти Героев Крут - отмечать День украинского студенчества.

В УИНП отметили, что участники дискуссии говорили, в частности, про:

  • преемственность борьбы Украины за независимость;
  • роль студенчества в сохранении памяти;
  • возможности участия молодежи в просветительских, исследовательских и коммуникационных проектах.

Александр Алферов во время онлайн-встречи (иллюстрация: uinp.gov.ua)

Когда украинцы отмечают День студента сегодня

Гражданам напомнили, что сегодня в Украине отмечают международный День студента 17 ноября - в знак памяти о чешских студентах, которые в 1939 году выступили против нацистского режима.

"Хотя, недавно, у нас была распространена российская традиция празднования "Татьяниного дня", - добавили в УИНП.

Чем важен День украинского студенчества

В Украинском институте национальной памяти подчеркнули, что украинская история имеет собственный, не менее красноречивый пример студенческого героизма - бой под Крутами, который:

  • произошел раньше;
  • вошел в память как одно из первых проявлений молодежного сопротивления ради независимости.

"Для украинцев Круты - это не заимствованный символ, а часть собственного исторического опыта", - добавили в пресс-службе учреждения.

Именно поэтому в УАС считают, что все более актуальным становится предложение установить День украинского студенчества 29 января - в День памяти Героев Крут (который более века олицетворяет борьбу, ответственность и готовность молодежи защищать свое государство).

К какому выводу насчет праздника пришли участники дискуссии

В завершение в УИНП поделились, что после конструктивной дискуссии украинское студенческое сообщество поддержало идею ввести День украинского студенчества в День памяти Героев Крут.

По мнению участников онлайн-встречи, такие инициативы:

  • укрепляют патриотизм;
  • помогают сохранять национальную память;
  • подчеркивают активную роль студенчества в общественном диалоге.

Уточняется, что введение этого дня призвано:

  • не только почтить подвиг защитников под Крутами;
  • но и объединить современных студентов вокруг общих ценностей - патриотизма, жертвенности и преданности Украине.

"Благодарны украинской молодежи за активное участие в почтении памяти и, что самое важное, за переосмысление этого события - от траура к героизации бойцов Крут и привязки чествования к важным датам", - подытожили в УИНП.

Напомним, ранее мы рассказывали самое важное о Дне памяти Героев Крут - чем важна эта дата для каждого украинца и куда можно возлагать цветы.

Кроме того, мы объясняли, откуда взялся День студента 17 ноября (как возник этот праздник и как принято его отмечать).

Читайте также о поступлении-2026 по новым правилам - что готовит Министерство образования и науки для будущих студентов.

